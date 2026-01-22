 Aller au contenu principal
Medicus Pharma progresse après avoir réduit les redevances sur le Teverelix
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 14:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Medicus Pharma MDCX.O augmentent de 12 % à 1,49 $ en pré-marché

** La société déclare qu'elle a réduit les paiements de redevances sur le teverelix, un médicament expérimental contre le cancer de la prostate, de 4 % à 2 % après avoir modifié son accord avec le groupe de recherche britannique LifeArc

** Le teverelix de la société est testé pour le cancer avancé de la prostate et la rétention urinaire aiguë récurrente, une condition dans laquelle les hommes ne peuvent soudainement plus uriner

** La société affirme que les premières études ont montré que le teverelix abaisse rapidement les niveaux d'hormones essentiels au traitement du cancer de la prostate

** MDCX prévoit des essais de phase intermédiaire avant de rechercher des partenaires commerciaux; prévoit également des données début 2026 pour son patch SkinJect contre le cancer de la peau, selon la société

** Les actions ont baissé de 37% en 2025

