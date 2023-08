MEDICAL DEVICES VENTURE : Résultats premier semestre 2023

Igny, le 1 er août 2023– Medical Devices Venture, plateforme d'investissement dans des start-up développant des solutions de santé, annonce ses résultats du premier semestre 2023.

Medical Devices Venture investit dans des start-up ayant comme objectif d'améliorer la prévention, le suivi et le parcours médical du patient à son domicile.

S'appuyant sur l'expertise reconnue en matière de recherche et développement, de support opérationnel et logistique, de marketing et de commercialisation et de savoir-faire industriel du groupe ARCHOS, Medical Devices Venture apporte un ensemble de compétences clés pour le lancement de nouveaux produits.

Activité et faits marquants du semestre

Chiffre d'affaires et activité des filiales

Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 10 K€ sur le premier semestre 2023.

L'activité des filiales de Medical Devices Venture sur le semestre se présente comme suit :

DEXTRAIN SAS

Dextrain est spécialisée dans le développement et la commercialisation de dispositifs médicaux innovants et de solutions numériques pour l'évaluation et la rééducation de la dextérité manuelle.

Suite à l'obtention d'un financement de l'Agence Nationale de la Recherche, le développement du projet Dextrain-Haptics en collaboration avec laboratoire INSERM u1266 a commencé. Ce financement couvrira les essais cliniques qui permettront d'établir l'intérêt de cette nouvelle approche pour la récupération de la sensibilité tactile chez des patients ayant été victimes d'un AVC. Ces études permettront aussi d'évaluer l'impact d'une sensibilité tactile affectée sur les chances de récupération de la dextérité après un AVC.

Au cours du premier semestre DEXTRAIN a déployé de nouveaux exercices pour le Dextrain Manipulandum pour permettre une rééducation plus complète, plus ciblée et plus motivante pour les patients.

Enfin, la société a poursuivi le développement d'une nouvelle version du Dextrain Manipulandum destinée à l'utilisation quotidienne par le patient à son domicile. Les temps d'hospitalisation étant limités, beaucoup de patients atteins d'un AVC rentrent à domicile avec des déficits de la dextérité non traités. Il n'existe pas à ce jour d'outil abordable qui puisse être utilisé depuis son domicile pour continuer la rééducation de la main. Ce nouvel outil sera présenté par Dextrain au cours du 2 ème semestre 2023.

Sur le plan commercial les phases de test se poursuivent dans plus d'une dizaine de centre de rééducation ou hôpitaux.

Poladerme SAS

Poladerme développe un dermascope connecté qui permet de prendre des photos en spectropolarimétrie pour restituer des images invisibles à l'œil nu de la peau et de ses composantes.

La solution matérielle est finalisée et l'outillage va être lancé, les premières pièces de production devraient être disponible courant du 2 ème semestre.

Le développement logiciel a démarré par le portage des versions utilisées dans les laboratoires de recherches vers une version qui pourra être accessible à un public plus large de professionnel de santé. L'équipe devrait pouvoir être en mesure de commencer à faire les premiers tests de prise de photos et d'analyse de certains biomarqueurs comme le collagène, en conditions réelles, au 2 ème semestre 2023.

POLADERME a été lauréate en juin 2023 d'un prix décerné par la Fondation Force, marque de reconnaissance de la pertinence des travaux de recherche menés par l'équipe.

MDV IT SAS

Des commandes ont d'ores et déjà été confirmées pour un montant 630 Keuros au premier semestre et elles seront livrées et facturées au deuxième semestre 2023.

LIFI MED SAS

La société n'a pas eu d'activité depuis sa création. Le marché du Lifi est encore en gestation malgré des évolution sur le plan de la normalisation des protocoles. Le Groupe étudie les opportunités de développement mais reste prudent sur les investissements à engager.

DOMISANTE SAS

L'enjeu pour DOMISANTE est d'incarner, dans une passerelle de santé, une solution complète, sorte de guichet unique, pour que le patient soit acteur de sa santé à son domicile.

Le déploiement de la solution DOMISANTE se fait en partenariat avec les acteurs de la santé et du maintien à domicile. Cette solution présentée au salon SANTEXPO en mai 2023 rencontre un vif succès auprès des acteurs de la santé et du maintien à domicile (SSIAD, HAD, Maison Partagée, aide à la personne).

Elle va être déployée en tests dans différents environnements (Soins Infirmiers à Domicile, maisons partagées, hospitalisation à domicile) à partir du second semestre

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

Compte de résultat Consolidé Synthétique (en K€) 30/06/2023 30/06/2022 Chiffre d'affaires 10 52 Autres produits 153 Résultat d'exploitation -362 -375 Résultat net d'ensemble consolidé -277 -287 Intérêts minoritaires -18 -72 Résultat net (Part du groupe) -260 -215

Les autres produits correspondent aux subventions Bourse French Tech Emergence (Poladerme et Dextrain).

Les charges d'exploitation sont en augmentation de 21%.

Le résultat d'exploitation s'établit à -362 K€ contre -375 K€ sur le premier semestre 2022.

Le résultat exceptionnel s'établit à + 90 K€ et se compose du CIR 2022 de Dextrain pour 90 K€ (constaté postérieurement à la clôture 2022 et donc classé en résultat exceptionnel au 30 juin 2023).

Le résultat net consolidé s'établit à – 277 K€ pour le premier semestre 2023 contre -287 K€ sur le premier semestre 2022.

PRINCIPAUX ELEMENTS BILANCIELS CONSOLIDES

Actif (en K€) 30/06/2023 31/12/2022 Actif immobilisé 761 403 Stocks et en-cours 84 84 Clients et comptes rattachés Autres créances et comptes de régularisation 450 225 Disponibilités 1 672 1 833 Actif circulant 2 206 2 142 Total Actif 2 968 2 545 Passif (en K€) 30/06/2023 31/12/2022 Capitaux propres - Part du groupe 1 245 1 574 Intérêts minoritaires 249 -76 Provisions 1 1 Emprunts et dettes financières Fournisseurs et comptes rattachés 1 138 929 Autres dettes et comptes de régularisations 335 117 Dettes 1 473 1 046 Total Passif 2 968 2 545

Trésorerie Nette

La trésorerie nette s'établit à 1 672 K€ en baisse de 161 K€ sur le semestre. La variation de la trésorerie résulte de la CAF négative.

Perspectives :

MEDICAL DEVICES VENTURE compte investir dans de nouveaux projets innovants en 2023.

MEDICAL DEVICES VENTURES, société à impact, souhaite ainsi se positionner comme le pont opérationnel et industriel de la recherche académique française dans les prochaines années.

A propos de Medical Devices Venture

Filiale d'ARCHOS, Medical Devices Venture, est une holding qui développe un portefeuille de participations dans des start-up Med Tech. L'objectif est de conjuguer l'expertise des chercheurs en milieu hospitalier et universitaire à la force d'industrialisation, de certification et de commercialisation du groupe. Medical Devices Venture est cotée sur le marché Euronext Access + Paris. ISIN : FR0014006PT9 – mnémo : MLMDV

Plus d'informations : www.medicaldevicesventure.com

