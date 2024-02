MEDICAL DEVICES VENTURE : Résultat de l'offre volontaire de rachat sur les actions MDV au prix de 7,63 EUR par action, suivie d'une radiation des actions MDV du marché Euronext Access+ Paris

Igny, le 7 février 2024 – Medical Devices Venture (Euronext Access+ Paris : MLMDV) (« MDV »), plateforme d'investissement dans des start-up développant des solutions de santé, informe ses actionnaires que dans le cadre de l'offre volontaire de rachat sur les actions MDV au prix de 7,63 € par action, initiée par la société Archos (Euronext Growth Paris : ALJXR) et ouverte du 29 décembre 2023 au 2 février 2024 inclus (l' « Offre »), 121 actions MDV ont été présentées à l'Offre (sur un nombre total de 552 actions visées par l'Offre), représentant 0,01% du capital et des droits de vote théoriques de MDV.

A l'issue de l'Offre, Archos détient seule 1.191.025 actions MDV, représentant 90,86% du capital et des droits de vote théoriques de MDV.

Le règlement des produits des ventes sera effectué à compter du 9 février 2024.

Comme indiqué dans la note d'information relative à l'Offre, Archos a demandé, conformément aux dispositions de l'article 5.2, 4) des règles de marché Euronext Access, la radiation des actions MDV du marché Euronext Access+ Paris, laquelle sera effective le 14 février 2024.

Dans la mesure où la cotation de l'action MDV ne reprendra pas et que les actions MDV seront radiées du marché Euronext Access+ Paris à compter du 14 février 2024, il n'est plus possible pour les actionnaires minoritaires de MDV de céder ou d'acquérir des actions MDV sur le marché Euronext Access+ Paris.

A propos de Medical Devices Venture

Filiale d'ARCHOS, Medical Devices Venture, est une holding qui développe un portefeuille de participations dans des start-up Med Tech. L'objectif est de conjuguer l'expertise des chercheurs en milieu hospitalier et universitaire à la force d'industrialisation, de certification et de commercialisation du groupe. Medical Devices Venture est cotée sur le marché Euronext Access + Paris. ISIN : FR0014006PT9 – mnémo : MLMDV

Plus d'informations : www.medicaldevicesventure.com