information fournie par Reuters • 08/05/2026 à 03:58

MÉDIAS-Un gestionnaire vise 3 milliards de dollars pour deux fonds spécialisés dans les centres de données, profitant de l'essor de l'IA - Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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