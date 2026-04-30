information fournie par Reuters • 30/04/2026 à 15:24

MÉDIAS-Steve Cohen quitte son poste de président au sein de son fonds spéculatif Point72 - Bloomberg News

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