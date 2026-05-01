MÉDIAS-Seaport Therapeutics aurait levé 255 millions de dollars lors d'une introduction en bourse dont le montant a été revu à la hausse - Bloomberg News

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Près de la villa verdoyante de Rangoun où l'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a été enfermée des années durant, rien ne laisse penser que l'endroit va redevenir un lieu de pèlerinage politique cher à ses partisans, comme ce fut le cas lors de sa dernière assignation ...
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Il est vivement dénoncé par la France et le monde agricole mais plébiscité par Bruxelles, l'Espagne et l'Allemagne: l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur est entré en vigueur vendredi, de façon provisoire. Ce traité, ...
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information fournie par AFP Video•01.05.2026•09:54•
Des milliers de travailleurs sud-coréens descendent dans les rues de Séoul à l'occasion du rassemblement annuel de la Fête du Travail, pour réclamer des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail.
La patronne des Ecologistes Marine Tondelier a proposé vendredi la création d'un congé payé climatique de cinq jours par an, inspiré par ce qui a pu se faire en Espagne et destiné à faire face aux événements climatiques contraignants, comme les fortes chaleurs. ...
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