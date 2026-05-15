information fournie par Reuters • 15/05/2026 à 04:56

MÉDIAS-OpenAI pourrait lever davantage de fonds alors que la pénurie de ressources informatiques s'aggrave, selon son directeur financier - Bloomberg News

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