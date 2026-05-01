information fournie par Reuters • 01/05/2026 à 14:48

MÉDIAS-Opay, soutenue par SoftBank, fait appel à Citi, Deutsche Bank et JPMorgan pour son introduction en bourse aux États-Unis - Bloomberg News

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