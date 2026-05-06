MÉDIAS-Oaktree BDC déprécie ses prêts dans le secteur des logiciels et signale une exposition de 26 % à l'IA - Bloomberg News

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Voici les derniers développements mercredi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, où le cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril a été fragilisé par des accrochages et une reprise des frappes dans le Golfe: . Projet de résolution américaine à l'ONU sur le détroit ...
Lire la suite
Le chef de la diplomatie américaine a assuré mardi que la phase offensive contre Téhéran était conclue, même si l'armée américaine s'est dite prête à reprendre ses "opérations majeures de combat" en cas de riposte iranienne aux escortes dans le détroit d'Ormuz. ...
Lire la suite
Trois personnes malades à bord d'un navire de croisière immobilisé dans l'Atlantique en raison d'un foyer d'hantavirus vont être évacuées via le Cap-Vert, permettant ainsi au bateau de faire route vers les îles Canaries où il arrivera d'ici "3 à 4 jours", selon ...
Lire la suite
Les Anglais d'Arsenal, grâce à leur ailier star Bukayo Saka, ont dompté l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann en demi-finale retour (1-0) mardi à Londres pour se hisser jusqu'à la deuxième finale de Ligue des champions de leur histoire, vingt ans après l'échec ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer