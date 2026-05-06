information fournie par Reuters • 06/05/2026 à 00:43

MÉDIAS-Oaktree BDC déprécie ses prêts dans le secteur des logiciels et signale une exposition de 26 % à l'IA - Bloomberg News

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5 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/3hwuxmcz

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