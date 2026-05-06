information fournie par Reuters • 06/05/2026 à 02:14

MÉDIAS-Nuro obtient un permis d'essai pour véhicules autonomes avant le lancement du service de robotaxis d'Uber - TechCrunch

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/2yhaczz7

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