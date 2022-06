Médias : misez sur la croissance de la publicité digitale

(© Shutterstock)

Le marché de la publicité digitale a toujours le vent en poupe. Mais le secteur va devoir s’adapter à un écosystème devenu plus instable.

Le constat est sans équivoque. La publicité est de plus en plus digitale. Omniprésente, elle est devenue en quelques années le premier levier adopté par les annonceurs pour promouvoir leurs produits.

Tous les groupes de médias (télévision, radio, presse écrite, communication extérieure, etc.) n’hésitent plus à se tourner vers la publicité digitale afin de monétiser davantage leurs audiences. La part du numérique dans les dépenses publicitaires mondiales a déjà franchi le seuil des 60% et est en bonne voie pour atteindre 70% d’ici 2025.

Selon l’Observatoire de l’e-Pub réalisé par le cabinet Oliver Wyman, le marché de la publicité digital en 2021 dans l’Hexagone a rapidement retrouvé sa dynamique pré-Covid avec une croissance de 29% par rapport à 2019. Les confinements successifs, l’émergence du télétravail et le boom de la digitalisation des entreprises ont accéléré l'usage numérique, ce qui a largement profité à la publicité digitale.

Pour l'année 2022, le cabinet Oliver Wyman envisage une progression de l’ordre de 18% du marché publicitaire digital français, à 9 milliards d’euros. Peu de marchés connaissent un tel essor !

Une transition difficile

La croissance du marché bénéficie surtout à Google (Alphabet), Facebook (Meta), Amazon et à leurs filiales (Instagram, WhatsApp, Messenger, YouTube) qui profitent d’un modèle économique hégémonique. En