information fournie par Reuters • 05/05/2026 à 02:31

MÉDIAS-Les associations professionnelles du secteur bancaire estiment que le compromis sur les récompenses liées aux stablecoins "n'est pas à la hauteur" - The Information

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5 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/2amyvet8

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