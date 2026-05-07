information fournie par Reuters • 07/05/2026 à 21:37

MÉDIAS-La start-up spécialisée dans l'IA anti-drones Allen Control Systems serait en pourparlers pour une valorisation de 2 milliards de dollars - The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/29vx8je2

-- Remarque: Reuters n'a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude