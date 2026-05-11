information fournie par Reuters • 11/05/2026 à 13:09

MÉDIAS-La division de courtage de premier ordre de Ripple lève 200 millions de dollars auprès de Neuberger Berman - Bloomberg News

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