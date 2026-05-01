information fournie par Reuters • 01/05/2026 à 16:30

MÉDIAS-Jimmy Levin, directeur des investissements de Sculptor, pourrait quitter ses fonctions d'ici la fin de l'année ou début 2027 - Bloomberg News

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