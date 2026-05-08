information fournie par Reuters • 08/05/2026 à 07:05

MÉDIAS-Go Taxi, soutenue par Goldman Sachs, vise une valorisation de 1,3 milliard de dollars lors de son introduction en bourse à Tokyo - Bloomberg News

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8 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/v8vstxhn

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