information fournie par Reuters • 03/05/2026 à 12:08

MÉDIAS-Francisco Partners serait en pourparlers pour racheter la société de paiement Moneris, dont la valorisation s'élèverait à environ 2 milliards de dollars - FT

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3 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/55527ru9

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