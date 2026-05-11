information fournie par Reuters • 11/05/2026 à 12:46

MÉDIAS-Dream Finders Homes aurait fait une offre de 704 millions de dollars pour racheter son concurrent Beazer - Bloomberg News

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