information fournie par Reuters • 11/05/2026 à 06:21

MÉDIAS-Bruin acquiert une participation de 15 % dans Matchroom dans le cadre d'une opération valorisant la société à plus d'un milliard de livres sterling - FT

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11 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/2c2ucgud

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