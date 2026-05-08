MÉDIAS-BlackRock s'apprête à lancer deux fonds monétaires tokenisés - Bloomberg News

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
L'armée américaine a revendiqué vendredi des tirs sur deux pétroliers iraniens pendant que Washington disait attendre une réponse de Téhéran à sa dernière proposition en vue de mettre durablement fin aux hostilités. Les navires, qui ne transportaient pas de cargaison ...
Lire la suite
Les travaillistes de Keir Starmer ont subi vendredi une défaite électorale historique en Grande-Bretagne, perdant pour la première fois leur fief gallois lors d'élections locales marquées par la progression du parti d'extrême droite Reform UK. Avant même de connaître ...
Lire la suite
Le S&P 500 et le Nasdaq, portés par les valeurs liées à l'IA, ont clôturé sur des records vendredi à la Bourse de New York. Les indices ont également profité d'un rapport mensuel sur l'emploi attestant de la solidité du marché du travail. Le Standard &
Wall Street a terminé sur de nouveaux sommets vendredi, faisant fi des nouvelles tensions entre l'Iran et les Etats-Unis, tandis que les Bourses européennes ont clôturé dans le rouge, plus prudentes face à l'incertitude géopolitique. A la Bourse de New York, le ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer