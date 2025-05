Median Technologies soumet une demande d’autorisation 510(k) aux Etats Unis

pour eyonis® LCS

• La soumission s’appuie sur les données positives des deux études

pivots d’eyonis® LCS, au cours desquelles les critères d'évaluation

primaires ont été atteints

• Au vu des temps moyens de revue observés pour les dispositifs

médicaux radiologiques, l’autorisation de mise sur le marché américain

pour eyonis® LCS devrait intervenir au troisième trimestre 2025.

Sophia Antipolis, France – Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME,

« Median » ou « La Société »), fabricant d’eyonis™, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés

sur l’intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader mondial de la

fourniture d’analyses d’images par IA et de services centraux d’imagerie pour les essais cliniques en

oncologie de l’industrie biopharmaceutique, annonce aujourd'hui avoir déposé auprès de la FDA (Food

and Drug Administration) américaine une demande d’autorisation 510(k) de mise sur le marché pour

eyonis® LCS (Lung Cancer Screening), son logiciel dispositif médical basé sur les technologies de l’IA,

pour la détection et le diagnostic assistés par ordinateur (CADe/CADx) dans le dépistage du cancer du

poumon.