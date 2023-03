Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate



Le 9 mars 2023 – 17h45 min CET







Median Technologies répond aux conditions d’éligibilité du dispositif PEA-PME







Sophia Antipolis, France – Median Technologies (ALMDT) confirme aujourd’hui son éligibilité au dispositif PEA-PME conformément aux dispositions des articles L. 221-32-2 et D. 221-113-5 et suivant du Code monétaire et financier précisant les conditions d'appréciation des critères d'éligibilité, à savoir :





• Moins de 5 000 salariés,



• Un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros.





Les actions Median Technologies continuent en conséquence d'être intégrées au sein des comptes PEA-PME, lesquels pour mémoire bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.