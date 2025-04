Median Technologies publie ses indicateurs financiers clés du premier trimestre 2025 et fait le point sur ses principales avancées opérationnelles

Sophia Antipolis, France – Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME, « Median » ou « La Société ») fabricant d’eyonis™, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader mondial de la fourniture d’analyses d’images par IA et de services centraux d’imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l’industrie biopharmaceutique, communique aujourd’hui ses indicateurs financiers clés (non audités) pour le premier trimestre 2025 et fait le point sur ses avancées opérationnelles sur cette même période.