Median Technologies présentera son logiciel dispositif médical eyonis LCS

(AOF) - Median Technologies a annoncé sa participation à la conférence annuelle de la Radiological Society of North America, qui se tiendra à Chicago du 30 novembre au 4 décembre. Lors de cet événement, la société présentera son logiciel dispositif médical eyonis LCS pour le dépistage du cancer du poumon. Median Technologies a développé eyonis, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’intelligence artificielle pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader mondial de la fourniture d’analyses d’images par IA et de services centraux d’imagerie pour les essais cliniques.

