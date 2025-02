Median Technologies présentera son logiciel dispositif médical basé sur l’IA eyonis™ LCS pour le dépistage du cancer du poumon à l’ECR (European Congress of Radiology)



• Présentation industrielle (AI Theatre): "eyonis™ LCS: Pioneering AI/ML Software as a Medical Device Redefining the Future of Lung Cancer Screening"

• L’équipe eyonis™ de Median Technologies sera présente sur le stand A1-18, AI Exhibition, Expo X1



Sophia Antipolis, France : Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME, « Median » ou « La Société ») développeur d'eyonis™, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l'intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader mondial de la fourniture d'analyses d’images par IA et de services centraux d'imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l’industrie biopharmaceutique, annonce aujourd’hui sa participation à l’ECR (European Congress of Radiology), qui se tiendra à Vienne, Autriche du 26 février au 2 mars prochain.



L’équipe eyonis™ de Median sera présente sur le stand AI-18, AI Exhibition, Expo X1 et accueillera les participants du 26 février au 1er mars, dates de l’exposition industrielle. La Société partagera les dernières avancées de son logiciel dispositif médical eyonis™ LCS (Lung Cancer Screening).