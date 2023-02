Median Technologies présentera de nouvelles performances exceptionnelles pour son logiciel dispositif médical iBiopsy® Lung Cancer Screening CADe/CADx à l’ECR à Vienne du 1er au 5 mars 2023

Median Technologies présentera de nouvelles performances exceptionnelles pour son logiciel dispositif médical iBiopsy® Lung Cancer Screening CADe/CADx à l’ECR (European Congress of Radiology) du 1er au 5 mars 2023 à Vienne (Autriche)



• Ces nouveaux résultats, obtenus sur une large cohorte de 9 863 patients montrent une amélioration très significative des performances du logiciel dispositif médical iBiopsy® LCS CADe/CADx avec une sensibilité de 96.5% pour une spécificité de 97.2%.

• Avec la finalisation de la phase de soumissions préliminaires à la FDA annoncée le 27 février 2023, ces nouveaux résultats positionnent favorablement Median pour la réalisation prochaine des études pivots de iBiopsy® LCS CADe/CADx, avec pour objectif l’obtention de l'approbation 510(k) au premier semestre 2024.

• Ces résultats seront présentés lors du Congrès Européen de Radiologie (ECR) le 1er mars à 16h00 CET et le 2 mars à 13h30 CET dans le cadre du AIX Theater et sur le stand Median #AI-35 du 1 au 4 mars (dates de l’exposition technique).





Sophia Antipolis, France – Median Technologies (ALMDT) annonce aujourd’hui de nouveaux résultats significatifs concernant la capacité de son logiciel dispositif médical iBiopsy® Lung Cancer Screening (LCS) CADe/CADx basé sur les technologies de l’Intelligence Artificielle et du Machine Learning, à caractériser les nodules pulmonaires malins dans les images de scanner faible dose.