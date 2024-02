Median Technologies participe à la 44ème conférence annuelle Health Care de TD Cowen



Sophia Antipolis, France – Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME) annonce sa participation à la 44ème conférence annuelle Health Care de TD Cowen qui se tiendra du 4 au 6 mars 2024 au Boston Marriott Copley Place, Boston, MA, USA.



Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies, fera une présentation de la société le 6 mars à 20h50 min CET (14h50 min heure locale -ET-).



La webconférence en direct sera disponible ici et dans la section Investisseurs du site web de Median Technologies après la présentation.



La 44ème conférence annuelle Health Care de TD Cowen comprend des présentations, des interviews informelles et des tables rondes animées par des membres de l'équipe de recherche de TD Cowen et concernant divers aspects de l'industrie de la Santé.