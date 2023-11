Median Technologies fera deux présentations à la conférence NACLC 2023 (North America Conference on Lung Cancer) organisée par l’IASLC

du 1er au 3 décembre à Chicago, IL, USA.



• Présentation d’un poster scientifique eyonis™ (précédemment iBiopsy®) : End-to-End AI model for Nodule Detection and Characterization in Lung Cancer Screening: Performances and Subpopulation Analysis

• Présentation d’un poster scientifique Imaging Lab : A CT Imaging Biomarker for CD8+ Lymphocytes Infiltration Stratification in Patients with Non-Small Cell Lung Cancer

• Les équipes Median eyonis™ et Imaging Lab participeront à la conférence et seront sur place pour présenter les dernières avancées de eyonis, la suite Median de logiciels dispositifs médicaux basés sur les technologies de l’IA et du Machine Learning ainsi que les derniers développements de l’activité Imaging Lab.





Sophia Antipolis, France : Median Technologies (ALMDT) annonce aujourd’hui que la Société présentera deux posters scientifiques lors de la conférence NACLC (North America Conference on Lung Cancer) 2023 qui aura lieu du 1er au 3 décembre au Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile, Chicago, IL, Etats Unis. La conférence NACLC est organisée par l’IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer), une association multidisciplinaire d’envergure mondiale dont l’objectif est l’élimination de toutes les formes de cancers du poumon.