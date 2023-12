Median Technologies et PASREL-Imagerie s’associent afin de fournir des biomarqueurs d’imagerie avancés pour le développement de médicaments anticancéreux en médecine de précision



• L’association a pour objectif de développer et de mettre en œuvre des biomarqueurs d’imagerie avancés pour mieux comprendre le mécanisme d’action des médicaments anticancéreux et de recueillir davantage d’information sur leur efficacité pendant les essais cliniques de phase précoce.

• L’accord renforce la capacité de l’offre Median iCRO à accompagner la transition de l’industrie biopharmaceutique vers la médecine de précision.

• L’accord confirme les capacités de PASREL-Imagerie à dérisquer les innovations médicales en apportant aux sociétés pharmaceutiques son expertise en imagerie in vivo clinique.