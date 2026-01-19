Median Technologies délivre une performance solide en 2025 et se positionne pour des avancées réglementaires et commerciales

majeures en 2026

• Prises de commandes iCRO record en 2025 ; carnet de commandes à un niveau historique de 76,6 M€, malgré un impact forex négatif de (6,5) M€

• Chiffre d’affaires 2025 de 23,5 M€, en hausse de 2,6 % par rapport à 2024, malgré un impact forex négatif de (0,8) M€

• Décision de la FDA pour eyonis® LCS attendue dans les prochaines semaines ; marquage CE attendu au second trimestre 2026

• Signature en décembre 2025 d’un premier accord pour la distribution d’eyonis® LCS aux États Unis et en Europe

• 2026 va marquer l’accélération du déploiement commercial d’eyonis® LCS ainsi que l’expansion du portefeuille de logiciels dispositifs médicaux eyonis®

• Trésorerie de 18,2 M€ au 31 décembre 2025, après les opérations de refinancement conduites en 2025