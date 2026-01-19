 Aller au contenu principal
Median Technologies délivre une performance solide en 2025 et se positionne pour des avancées réglementaires et commerciales majeures en 2026
information fournie par Boursorama CP 19/01/2026 à 07:00

Median Technologies délivre une performance solide en 2025 et se positionne pour des avancées réglementaires et commerciales
majeures en 2026
• Prises de commandes iCRO record en 2025 ; carnet de commandes à un niveau historique de 76,6 M€, malgré un impact forex négatif de (6,5) M€
• Chiffre d’affaires 2025 de 23,5 M€, en hausse de 2,6 % par rapport à 2024, malgré un impact forex négatif de (0,8) M€
• Décision de la FDA pour eyonis® LCS attendue dans les prochaines semaines ; marquage CE attendu au second trimestre 2026
• Signature en décembre 2025 d’un premier accord pour la distribution d’eyonis® LCS aux États Unis et en Europe
• 2026 va marquer l’accélération du déploiement commercial d’eyonis® LCS ainsi que l’expansion du portefeuille de logiciels dispositifs médicaux eyonis®
• Trésorerie de 18,2 M€ au 31 décembre 2025, après les opérations de refinancement conduites en 2025

MEDIAN TECHNOLOGIES
