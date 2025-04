Median Technologies communique ses résultats annuels 2024

Retour à la croissance du chiffre d'affaires annuel 2024 (+3,3 %), avec une

accélération au cours second semestre (+10,2 %) par rapport à 2023

• Légère diminution de la perte opérationnelle s’établissant à 22,5 millions d'euros

en 2024 contre 23,1 millions d'euros en 2023

• Les améliorations opérationnelles visant à réduire la consommation de trésorerie

et à améliorer la rentabilité d'iCRO mises en place au second semestre 2024

produiront leur plein effet dès le premier semestre 2025

• Chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 en hausse de 11 % par rapport à

celui du premier trimestre 2024, carnet de commandes à 74,8 millions d'euros au

31 mars 2025, son niveau record

• Les études pivots REALITY et RELIVE d’eyonis™ LCS (Lung Cancer Screening) ont

atteint tous les critères clés d'évaluation

• Dépôt du dossier pour obtention du 510(k) auprès de la FDA américaine en mai

2025, dépôt du dossier pour le marquage CE prévu en juin