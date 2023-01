Median Technologies annonce un chiffre d’affaires 2022 de 23,8 m€ en hausse de 16 % et un carnet de commandes de 60,8 m€



• Chiffre d’affaires de 23,8 m€ au 31 décembre 2022, une augmentation de 16 % par rapport au chiffre d’affaires 2021 (20,5 m€).

• Carnet de commandes à 60,8 m€ au 31 décembre 2022.

• Trésorerie et équivalent de trésorerie à 21,5 m€ au 31 décembre 2022.



Sophia Antipolis, France – Median Technologies (ALMDT:PA) communique aujourd’hui son niveau d’activité pour l’ensemble de l’année 2022.



« En 2022, notre chiffre d’affaires généré par l’activité iCRO a poursuivi sa croissance à deux chiffres. Notre nouvelle offre Imaging Lab qui utilise les technologies développées par la division iBiopsy® dans l’intelligence artificielle et l’exploration des données, a reçu un accueil très favorable lors de la conférence mondiale de l’ASCO en mai 2022. Imaging Lab génère un fort intérêt de la part des grands laboratoires pharmaceutiques en leur permettant d’exploiter en profondeur les données d’imagerie de leurs essais cliniques et de mettre en place des programmes de développement de nouveaux biomarqueurs », souligne Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies.