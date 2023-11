Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate

Le 26 novembre 2023 – 17h00 min CET



Median Technologies annonce le rebranding d’iBiopsy® qui devient eyonis™



• La Société annonce une nouvelle identité pour iBiopsy®, son portefeuille de logiciels dispositifs médicaux basés sur les technologies de l’IA et du Machine Learning, et sa division du même nom.

• iBiopsy® devient eyonis™.

• La nouvelle identité visuelle de la marque eyonis™ est dévoilée aujourd’hui lors de l’ouverture de la conférence annuelle 2023 de la RSNA (Radiological Society of North America), qui se tient à Chicago, Etats Unis, du 26 au 30 novembre.



Sophia Antipolis, France – Median Technologies (ALMDT) révèle aujourd’hui la nouvelle identité d’iBiopsy®, son portefeuille de logiciels dispositifs médicaux basés sur les technologies de l’Intelligence Artificielle et du Machine Learning et de sa division du même nom. L’effort de rebranding a conduit à un nouveau nom, un nouveau logo et une nouvelle signature pour iBiopsy®.