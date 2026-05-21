Median Technologies annonce la mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Annuelle Mixte du 10 juin 2026

Sophia Antipolis, France – Les actionnaires de la Société Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible au plan PEA/PME, “Median” ou “La Société”) sont invités à participer à l’Assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire qui se tiendra mercredi 10 juin 2026, à 10h30 min CEST, dans les locaux du Cabinet PDGB au 174 avenue Victor Hugo à Paris (75116).

Toutes les informations utiles relatives à cette Assemblée sont régulièrement mises à jour sur le site de la société Median Technologies.

Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote préalablement à la tenue de l’Assemblée générale soit en renvoyant leur formulaire de vote par correspondance, soit en donnant mandat. Les modalités détaillées relatives à l’exercice du droit de vote sont précisées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale consultable sur le site de Median Technologies ici.

L’avis de réunion valant convocation de l’Assemblée générale a été publié au BALO (Bulletin des annonces légales obligatoires) le 29 avril 2026 et n’a fait l’objet d’aucune modification.