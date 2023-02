Median Technologies annonce la finalisation de la phase de soumissions préliminaires avec la FDA pour son logiciel dispositif médical iBiopsy® Lung Cancer Screening CADe/CADx



• La phase de soumissions préliminaires (Q-submission) avait été initiée le 2 mai 2022.

• Cette phase a pour objectif de clarifier et de prendre en considération les attentes de la FDA concernant des points clé tels que les protocoles des études pivots.

• Suite à la fin de cette phase, les protocoles des études pivots pour le logiciel dispositif médical iBiopsy® LCS CADe/CADx sont finalisés et prêts pour le lancement des études pivots.

• Median Technologies a pour objectif de lancer les études pivots pour son logiciel dispositif médical iBiopsy® LCS CADe/CADx à la fin du second trimestre 2023 au plus tard, pour une obtention de l’approbation 510(k) au premier semestre 2024.





Sophia Antipolis, France – Median Technologies (ALMDT) annonce aujourd’hui avoir reçu l’ensemble des commentaires de la FDA (Food and Drug Administration) concernant la phase de soumissions préliminaires initiée le 2 mai 2022 pour le logiciel dispositif médical iBiopsy® Lung Cancer Screening (LCS) CADe/CADx , basé sur les technologies de l’Intelligence Artificielle et du Machine Learning. La société annonce en conséquence la finalisation de cette phase.