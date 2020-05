Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MEDIA-SFR s'est vu notifier 245 mlns d'euros de redressements fiscaux en 2019 - Capital Reuters • 26/05/2020 à 19:59









PARIS, 26 mai (Reuters) - SFR, filiale d'Altice Europe ATCA.AS , s'est vu notifier l'an dernier un total de 245 millions d'euros de nouveaux redressements fiscaux par le ministère français des Finances, rapporte Capital https://www.capital.fr/entreprises-marches/redressements-fiscaux-de-245-millions-deuros-pour-sfr-1370983 mardi sur son site internet. Ces redressements sont notamment liés à l'usage contesté par le groupe de la TVA réduite sur la presse via le kiosque SFR Presse, précise Capital. "En ajoutant les montants réclamés les années précédentes par Bercy, la somme atteint 451 millions d'euros", écrit le magazine. Contacté par Capital, SFR n'a pas souhaité faire de commentaires. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam 0.00%