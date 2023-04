MEDESIS PHARMA SIGNE UN PARTENARIAT AVEC PARTNER INTERNATIONAL, LEADER MONDIAL DES TRANSACTIONS ENTRE BIOTECHS ET LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

MEDESIS PHARMA, société de biotechnologie pharmaceutique développant des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire d’administration de principes actifs en nano micelles par voie buccale, Aonys®, annonce aujourd’hui la signature d’un accord de partenariat avec la société Nord-Américaine PARTNER INTERNATIONAL, un leader international des transactions dans l'industrie des sciences de la vie avec plus de trois milliards de dollars de transactions conclues.



PARTNER INTERNATIONAL fournit des services aux entreprises des industries pharmaceutiques et biotechnologiques qui souhaitent étendre leurs marchés à l'international. La liste des services de Partner International comprend des partenariats stratégiques, des licences, des études de marché et des évaluations, des fusions/acquisitions et des cessions. L'équipe de PARTNER INTERNATIONAL possède de nombreuses années d'expérience dans le développement des entreprises et des affaires et peut rapidement identifier les opportunités potentielles de licence à l'échelle internationale. Avec plus de 45 000 entreprises dans leur réseau, ils entretiennent des relations solides avec les PDG et les cadres supérieurs d'entreprises leaders dans le monde, grâce à leur long historique de transactions à tous les stades de développement.