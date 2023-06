MEDESIS PHARMA : RÉSULTAT DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER DANS LE CONFLIT JURIDIQUE ENTRE MEDESIS PHARMA ET BPI FRANCE

Montpellier, le 8 juin 2023 à 8h00 – MEDESIS PHARMA, société de biotechnologie pharmaceutique développant des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire d’administration de principes actifs en nanomicelles par voie buccale, Aonys®, annonce la réception du jugement par le Tribunal de Commerce de Montpellier dans le conflit juridique qui l’oppose à BPI France depuis 2014. L’ensemble des demandes de la BPI France, l’initiateur, ont été jugées recevables et bien fondées et Medesis Pharma est déboutée de ses demandes et condamnée à régler 1,4 M€ au titre des quatres contrats de financements de 2008 à 2010. Les montants provisionnés dans les comptes depuis 2020 permettent de couvrir les demandes de BPI France.

A la suite de la réception de cette condamnation inacceptable pour l’entreprise, un plan de remboursement adaptée à la réalité de la trésorerie de l’entreprise vient dêtre proposé à la Direction de BPI France.