MEDESIS PHARMA : PUBLICATION D’UN ARTICLE SCIENTIFIQUE DANS LE JOURNAL OF ALZHEIMER’S DISEASE SUR L’UTILISATION DU LITHIUM POUR LE TRAITEMENT DE LA MALADIE D’ALZHEIMER

Montpellier, le 11 octobre 2023 à 18h00 – MEDESIS PHARMA, société de biotechnologie pharmaceutique, développant des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire d’administration de principes actifs en nano micelles par voie buccale, Aonys, annonce la publication d’un article intitulé « Lithium, a treatment option for Alzheimer’s disease? A review of existing evidence and discussion on future perspectives. » dans le Journal of Alzheimer’s Disease.



Après plus de 50 ans d'utilisation, les sels de lithium restent le traitement de première intention des troubles bipolaires. Le potentiel du lithium a fait l'objet de nombreuses études et des données robustes supportent son utilisation dans le traitement des troubles neurodégénératifs tels que la maladie d'Alzheimer.