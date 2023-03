MEDESIS PHARMA PRESENTE UN POSTER SCIENTIFIQUE AU CONGRES RNA LEADERS EUROPE A BALE

MEDESIS PHARMA, société de biotechnologie pharmaceutique développant des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire d’administration de principes actifs en nano micelles par voie buccale, Aonys®, annonce sa participation au second congrès RNA Leaders Europe qui se déroule à Bâle les 15 et 16 mars prochain.

Les équipes de Medesis Pharma seront présentes lors de ce congrès pour rencontrer les principaux acteurs du domaine de l'ARN et discuter des dernières avancées en chimie de l'ARN, des mises à jour cliniques et des collaborations potentielles dans le développement des thérapies à base d'ARN.

Elles présenteront à cette occasion, un poster scientifique : Technologie Aonys® - Administration buccale pour l'administration systémique de siRNA décrivant des données de pharmacocinétique et de pharmacologie soutenant le potentiel de la technologie de drug delivery Aonys® pour délivrer après une administration buccale des siRNA non modifiés pour le traitement de maladies neurodégénératives, notamment son application potentielle dans le traitement génétique de la maladie de Huntington ainsi qu’en oncologie pour inhiber l’expression d’un gène anormal ou surexprimé.