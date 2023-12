MEDESIS PHARMA : Apport en trésorerie

Montpellier, le 20 décembre 2023 à 18h00 – MEDESIS PHARMA, société de biotechnologie pharmaceutique développant des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire d’administration de principes actifs en nano micelles par voie buccale, Aonys®, annonce la réalisation d’une augmentation de capital de 440 k€, notamment pour poursuivre le développement de son étude clinique de phase 2 pour le traitement de la maladie d’Alzheimer.

Il est rappelé que Medesis Pharma a demandé et obtenu l’ouverture, en date du 29 septembre 2023, d’une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de Commerce de Montpellier. Celle-ci peut durer jusqu’à douze mois et protège les sociétés qui ne sont pas en état de cessation de paiements afin de leur permettre de résoudre leurs difficultés et de poursuivre leurs activités. Elle a pour objectif de fournir un cadre qui permet de surmonter les difficultés rencontrées et d'assurer la continuité des activités de l’entreprise. Dans le cadre de Medesis Pharma, cette démarche conduit à la suspension temporaire de ses obligations financières et fiscales.