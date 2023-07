MEDESIS PHARMA : ACCORD DE DÉLIVRANCE AUX ETATS-UNIS DU BREVET PROTEGEANT LE TRAITEMENT DE RADIOPROTECTION CONTRE UNE IRRADIATION LORS D’UN ACCIDENT NUCLEAIRE

MEDESIS PHARMA, société de biotechnologie pharmaceutique développant des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire d’administration de principes actifs en nanomicelles par voie buccale, Aonys®, annonce avoir recu l’accord (« Notice of Allowanc ») pour l’enregistrement aux États-Unis de son brevet protégeant pour 20 ans la propriété de son candidat médicament de radioprotection NanoManganese.



MEDESIS PHARMA développe un traitement de radiomitigation administré au décours ou dans les minutes/heures qui suivent une surexposition aux rayonnements ionisants. Il est destiné au traitement des personnels civils et militaires (technologie duale) soumis à une irradiation, qu’elle soit d’origine industrielle, médicale, accidentelle ou militaire, et qu’elle soit externe ou interne (dénomination NP02- NanoManganese®).