Médecine personnalisée: Predilife lève 779 000 euros

Le produit de l'offre sera principalement affecté à la poursuite de l'activité de Predilife auprès des entreprises et des assureurs et au développement de partenariats industriels. La société ajoute que le produit net de l'émission, égal à environ 650 000 euros (après déduction des frais), est destiné à financer ses activités a minima jusqu'en décembre 2025.

