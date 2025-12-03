MDU Resources chute après avoir lancé une vente d'actions de 200 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Les actions du fournisseur d'électricité et de gaz naturel MDU Resources MDU.N chutent de 2,4 % à 19,75 $ dans les échanges prolongés ** MDU annonce une offre publique de 200 millions de dollars d'actions avec une composante de vente à terme

** MDU prévoit de conclure des accords de vente à terme avec les teneurs de livres Wells Fargo Securities, BofA Securities et J.P. Morgan

** Après le règlement de ces accords, qui devrait intervenir au plus tard 24 mois après la fin de l'offre, MDU prévoit d'utiliser le produit net à des fins générales, y compris le remboursement de la dette et les acquisitions, entre autres

** Avec 204 millions d'actions en circulation, MDU a une capitalisation boursière d'environ 4,1 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** Trois courtiers sur cinq évaluent l'action à "acheter" ou plus et deux à "conserver"; PT médian de 21 $

** A la dernière clôture, l'action MDU a progressé de 12% depuis le début de l'année