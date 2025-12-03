 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 864,68
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

MDU Resources chute après avoir lancé une vente d'actions de 200 millions de dollars
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 23:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Les actions du fournisseur d'électricité et de gaz naturel MDU Resources MDU.N chutent de 2,4 % à 19,75 $ dans les échanges prolongés ** MDU annonce une offre publique de 200 millions de dollars d'actions avec une composante de vente à terme

** MDU prévoit de conclure des accords de vente à terme avec les teneurs de livres Wells Fargo Securities, BofA Securities et J.P. Morgan

** Après le règlement de ces accords, qui devrait intervenir au plus tard 24 mois après la fin de l'offre, MDU prévoit d'utiliser le produit net à des fins générales, y compris le remboursement de la dette et les acquisitions, entre autres

** Avec 204 millions d'actions en circulation, MDU a une capitalisation boursière d'environ 4,1 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** Trois courtiers sur cinq évaluent l'action à "acheter" ou plus et deux à "conserver"; PT médian de 21 $

** A la dernière clôture, l'action MDU a progressé de 12% depuis le début de l'année

Valeurs associées

MDU RES GROUP
20,245 USD NYSE -1,48%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank