MCV commande des systèmes de batteries ZEN PLUS de Forsee Power pour équiper 19 bus pour le marché allemand

Paris, le 28 février 2024 – 17h45 CET - Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce que Manufacturing Commercial Vehicles (MCV), premier constructeur automobile égyptien spécialisé dans les véhicules utilitaires, a passé une commande pour équiper 19 bus électriques avec des systèmes de batteries FORSEE ZEN PLUS. Il s’agit de la première commande allemande pour MCV.



Les bus circuleront sur les lignes urbaines de Wuppertal (Rhénanie du Nord-Westphalie) et de deux autres villes d'Allemagne centrale.



