McPhy: suspension d'une commande pour le projet CEOG

(CercleFinance.com) - McPhy Energy annonce que Siemens Energy a exercé une clause contractuelle permettant la suspension de l'exécution de sa commande de l'électrolyseur de 16 MW en cours de réalisation dans le cadre du projet CEOG (Centrale Électrique de l'Ouest Guyanais).



Soulignant que la réalisation du projet à date a d'ores et déjà permis un important effet d'apprentissage, le spécialiste des équipements d'hydrogène 'se tient prêt à la reprise de l'exécution du projet dès que Siemens Energy en exprimera la volonté'.



Dans l'attente d'informations complémentaires de son client, McPhy retient l'hypothèse d'un impact négatif sur son chiffre d'affaires du premier semestre à hauteur de deux millions d'euros, portant l'anticipation de CA pour la période à entre six et huit millions.





