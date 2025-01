McPhy: incendie sur un dépôt de bus à hydrogène information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 09:52









(CercleFinance.com) - McPhy Energy indique que dans la nuit du 1er au 2 janvier, un incendie a eu lieu sur le parking du dépôt de bus à hydrogène de Danjoutin (Territoire de Belfort), où étaient stationnés sept bus à hydrogène, qui ont été fortement endommagés ou détruits.



La société précise toutefois qu'aucune victime n'est à déplorer et qu'aucun dommage n'a été constaté sur la station de production et de distribution d'hydrogène fournie par elle, située à une centaine de mètres de ce dépôt.



L'incendie a été maitrisé et l'opération de secours est désormais terminée. Les mesures de confinement et de précaution ont été levées dès la matinée du 2 janvier. Les investigations par les autorités compétentes se poursuivent pour connaître l'origine exacte du sinistre.





Valeurs associées MCPHY ENERGY 1,22 EUR Euronext Paris +1,67%