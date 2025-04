McPhy Energy : départ du directeur général pour raisons personnelles

(AOF) - McPhy Energy annonce que son conseil d’administration a pris acte de la démission, pour des raisons personnelles, de Jean-Baptiste Lucas en tant que directeur général. Un processus de recherche d’un nouveau directeur général est initié par le conseil d’administration, en collaboration avec le comité des nominations et des rémunérations. Jean-Baptiste Lucas exercera ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur, et au plus tard au 31 juillet 2025.

