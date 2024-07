McPhy Energy : cession de son activité stations de recharge hydrogène à Atawey

(AOF) - McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), et Atawey, spécialiste des équipements de distribution hydrogène, annoncent avoir finalisé l’opération de cession de l’activité stations de recharge de McPhy. Les deux entités sont entrées en négociations exclusives en décembre dernier, à la suite desquelles McPhy avait reçu une offre engageante de la part d’Atawey en date du 19 février 2024 et signé un contrat de cession portant sur cette activité stations en date du 19 avril 2024.

