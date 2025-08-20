 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
McDonald's propose des repas combinés à prix réduit, selon le Wall Street Journal
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 11:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

McDonald's MCD.N et ses franchisés se sont mis d'accord pour réduire de 15 % les prix de huit repas combinés populaires et proposer des plats spéciaux à 5 et 8 dollars, a rapporté mercredi le Wall Street Journal.

Cette décision fait suite à des semaines de discussions entre McDonald's et les restaurateurs, au cours desquelles la société a proposé un soutien financier si les franchisés acceptaient de baisser leurs prix, selon le rapport, citant des personnes impliquées dans les discussions.

McDonald's n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

