McDonald's propose des repas combinés à prix réduit, selon le Wall Street Journal

McDonald's MCD.N et ses franchisés se sont mis d'accord pour réduire de 15 % les prix de huit repas combinés populaires et proposer des plats spéciaux à 5 et 8 dollars, a rapporté mercredi le Wall Street Journal.

Cette décision fait suite à des semaines de discussions entre McDonald's et les restaurateurs, au cours desquelles la société a proposé un soutien financier si les franchisés acceptaient de baisser leurs prix, selon le rapport, citant des personnes impliquées dans les discussions.

McDonald's n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.